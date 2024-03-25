OnePlus Ace 3V появился в продаже

Компания OnePlus выпустила в китайскую продажу смартфон OnePlus Ace 3V, который был представлен несколько дней назад. За новинку просят 275, 320 и 360 долларов в версиях с 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Смартфон оснастили новеньким 4-нм процессором Qualcoom Snapdragon 7+ Gen 3, системой охлаждения с испарительной камерой на 9140 мм², 6,74-дюймовым экраном OLED с разрешением 2772:1240 точек, пиковой яркостью до 2150 нит, частотой обновления 120 Гц и ШИМ-затемнением 2160 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony IMX882 и OIS) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, модулем NFC и предустановленной оболочкой ColorOS на базе Android 14.