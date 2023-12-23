OnePlus Ace 3V с процессором Snapdragon 7 Gen 3

Известный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что компания OnePlus в данный момент работает над смартфоном OnePlus Ace 3v. Устройству приписывают наличие AMOLED-дисплея с разрешение 1,5K и 4-нанометровой восьмиядерной платформы Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой до 2,63 ГГц. Остальные параметры, ориентировочная цена и дата выхода устройства пока не раскрываются.

Ранее стало известно, что OnePlus Ace 3 оснастят 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2480:1264 пикселей и частотой обновления 120 Гц, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 ГБ и 16 ГБ ОЗУ, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч и поддержкой 100-Вт проводной зарядки.