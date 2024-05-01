OnePlus Ace 3V снова лидер рейтинга AnTuTu

Создатели популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали очередной список самых производительных субфлагманских смартфонов. Как и месяц назад, лидером стал OnePlus Ace 3V на базе 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3. Он набрал 1441870 баллов. Второе место досталось Realme GT Neo6 SE на том же процессоре с 1429445 баллами. Замыкает тройку лидеров Redmi K70E на базе платформы MediaTek Dimensity 8300 Ultra с 1378953 баллами. Также в десятку вошли Realme GT Neo5 SE, Redmi Note 12 Turbo, OPPO Reno 11 5G, iQOO Neo 7 SE, iQOO Z8, Redmi Note 12T Pro и OnePlus Ace.

Напомним, что оцененный от 275 долларов OnePlus Ace 3V также характеризуется системой охлаждения с испарительной камерой площадью 9140 мм², 6,74-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2772:1240 пикселей, пиковой яркостью до 2150 нит и кадровой частотой 120 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой 100-Вт проводной зарядки.
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