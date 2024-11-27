OnePlus Ace 5 Pro получит старую камеру

Компания OnePlus официально объявила, что смартфоны серии OnePlus Ace 5 будут представлены в Китае в декабре этого года. В то же самое время авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл подробности о старшей модели OnePlus Ace 5 Pro. По данным источника, из финальных прототипов убрали телефото-модуль, который ожидался еще в предыдущем поколении. Под нож попал и ультратонкий оптический сканер отпечатка пальцев, который заменят на короткофокусный сканер. Чему в смартфоне точно быть, так это топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Elite, плоский дисплей с разрешением 1.5K, аккумулятор ёмкостью более 6000 мАч и поддержка 100-Вт проводной быстрой зарядки.