OnePlus Ace 5 Pro получит заднюю панель из керамики

Напомним, что представленный этим летом OnePlus Ace 3 Pro получил 6,78-дюймовый OLED-дисплей 8T LTPO с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, оперативную память LPDDR5X, флеш-память UFS 4.0, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (Sony IMX890 и OIS), 8 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, АКБ высокой плотности ёмкостью 6100 мАч, поддержку 100-Вт проводной зарядки, модем для сотовых сетей 5G, поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, модуль NFC и рамку из алюминиевого сплава аэрокосмического класса.