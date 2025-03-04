OnePlus Ace 5 Pro возглавил рейтинг AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала новый рейтинг самых производительных смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android. Новым лидером стал OnePlus Ace 5 Pro на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite, набравший 2890600 баллов. Второе место занимает прошлый лидер Vivo X200 Pro на MediaTek Dimensity 9400 с 2884682 баллами. Замыкает тройку Nubia Red Magic 10 Pro+ на Snapdragon 8 Elite с 2879356 баллами. Также в десятку вошли: iQOO 13, iQOO Neo10 Pro, OnePlus 13, Realme GT7 Pro, OPPO Find X8 Pro, Redmi K80 Pro и OPPO Find X8. Последний набрал 2638743 балла, что говорит о небольшой разнице в производительности между устройствами.