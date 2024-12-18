OnePlus Ace 5 и 5 Pro засветились на фото

В сети появились живые фотографии смартфонов серии OnePlus Ace 5, а также снимок рекламного буклета. Последний раскрыл все расцветки грядущих новинок, а также наличие специального игрового чипа. Старшая модель выйдет в белой, черной и фиолетовой расцветках, а базовая в бежево-белом, черном и зеленом цветовых вариантах. Фото подтверждает флагманскую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite в OnePlus Ace 5 Pro и аккумулятор ёмкостью 6400 мАч в OnePlus Ace 5. Также обе модели оснастят 6,78-дюймовым дисплеем BOE X2 с разрешением 1,5K, частотой обновления до 120 Гц, технологией 8T LTPO и защитным стеклом Crystal Shield, плоской металлической рамкой и 50-Мп основной камерой.