OnePlus Ace 5 и Ace 5 Pro стали бестселлерами в Китае

Компания OnePlus похвасталась успехами смартфонов Ace 5 и Ace 5 Pro, которые были выпущены на китайский рынок в конце прошлого года по цене от 330 и от 470 долларов соответственно. Утверждается, что за 70 дней в Китае было реализовано более миллиона устройств. Столь высокий результат можно объяснить сочетанием отличных характеристик и доступной цены.

Напомним, что в оснащение Ace 5 входит 4-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2780:1264 пикселя, динамической частотой обновления от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью 1600 нит и частотой регулировки ШИМ 2160 Гц, оперативная память LPDDR5X, встроенная память UFS4.0, фронтальная камера на 16 Мп, тройная основная камера с модулями разрешением 50 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (ультраширик) и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 6400 мАч, поддержка 80-Вт проводной зарядки, стереодинамики, защита от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и металлическая рама корпуса.
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