OnePlus Ace 5 получит батарею на 5200 мАч

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OnePlus Ace 5, который придет на смену выпущенному в конце прошлого года Ace 3. Итак, устройству приписывают наличие пока еще топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, двойной аккумуляторной батареи ёмкостью 6200 мАч, поддержки 100-Вт проводной быстрой зарядки, основной камеры с главным 50-Мп модулем и 6,78-дюймового изогнутого дисплея 8T LTPO OLED с разрешением 1,5K.

Напомним, что OnePlus Ace 3 оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2780:1264 пикселя, частотой обновления 120 Гц, защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и пиковой яркостью 4500 кд/кв.м, испарительной камерой площадью 9140mm², ОЗУ LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX890 и оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, АКБ ёмкостью 5500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.