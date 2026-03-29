OnePlus Ace 6 Ultra готов к выходу

В базе данных одного из китайских регуляторов обнаружилось упоминание смартфона OnePlus Ace 6 Ultra, который еще не был представлен официально. По данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, это говорит о релизе устройства уже в следующем месяце. Пока известно, что смартфон оснастят флагманской однокристальной системой MediaTek Dimensity 9500. Остальные параметры пока не раскрываются.

Напомним, что осенью прошлого года была представлена базовая модель OnePlus Ace 6 с 3-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite с максимальной частотой 4,3 ГГц, 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2800:1272 точки, кадровой частотой до 165 Гц, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1, аккумулятором ёмкостью 7800 мАч, поддержкой 120-Вт проводной и обходной зарядок, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (OIS) и 8 Мп (сверхширик с углом обзора 112°), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, корпусом с металлической рамкой, а также защитой от пыли и влаги в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K.