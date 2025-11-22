OnePlus Ace 6T получит 165-Гц экран

Авторитетный информатор Digital Chat Station раскрыл подробности о характеристиках субфлагманского смартфона OnePlus Ace 6T, который еще не был представлен официально. По данным источника, аппарат оснастят дисплеем с разрешение 1,5K и кадровой частотой 165 Гц, новой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 c тактовой частотой до 3,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 840, батареей ёмкостью более 8000 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой проводной зарядки, корпуса с защитой от воды и пыли в соответствии со стандартом IP68, сверхбыстрой разблокировкой подэкранного сканера отпечатков пальцев и новой расцветки Electric Purple.