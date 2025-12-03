OnePlus Ace 6T с АКБ 8300 мАч оценили в 365 долларов

Компания OnePlus объявила о выпуске субфлагманского смартфона Ace 6T, который основан на новой 3-нанометровой платформе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Новинка также получила 6,83-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2800:1272 точки, кадровой частотой 165 Гц, ШИМ-регулировкой яркости 3840 Гц и ультразвуковым дактилоскопом, 12 или 16 ГБ ОЗУ LPDDR5X, до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 МПп (датчик Sony IMX906 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 8300 мАч, поддержкой 100-Вт быстрой зарядки, поддержкой 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 и GPS, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, а также корпусом толщиной 8,1 мм и массой 211 граммов. Цена базовой конфигурации с 12/256 ГБ памяти на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 365 долларов.

