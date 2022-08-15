OnePlus Ace Pro появился в продаже

Компания OnePlus дала старт китайским продажам смартфона OnePlus Ace Pro, который оценен в 520 долларов за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, 560 долларов за 16/256 ГБ и 635 долларов за 16/512 ГБ. По словам производителя, за первую секунду продаж было реализовано смартфонов на 15 миллионов долларов.

Напомним, что новинка оснащается 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1080:2412 пикселей, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, оперативной памятью LPDDR5+ и флеш-памятью UFS 3.1, аккумулятором ёмкостью 4800 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 150 Вт, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, а также модулями Wi-Fi 6 и NFC.