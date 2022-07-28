OnePlus Ace Pro получит 16 ГБ оперативной памяти

Смартфоны OnePlus Ace Pro и OnePlus 10T дебютируют 3 августа. OnePlus Ace Pro выйдет в Китае, а OnePlus 10T на международном рынке.

Оба смартфона идентичны, отличаются лишь названием. Ранее модель Ace Pro была замечена в Geekbench с 16 ГБ оперативной памяти. Спустя время компания подтвердила, что Ace Pro будет поставляться с 16 ГБ оперативной памяти. Новинка станет первой моделью OnePlus с 16 ГБ оперативной памятью.

Напомним, что OnePlus Ace Pro будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED FHD+ 120 Гц, 16-мп фронтальной камерой и тройным блоком камер с 50-мп основной камерой Sony IMX766 с оптической стабилизацией изображения, 8-мп сверхширокоугольным объективом и 2-мп макрокамерой. Устройство будет поставляться с предустановленной ОС Android 12 с ColorOS 12.1. Основан смартфон на мобильной платформе Snapdragon 8 Plus Gen 1. Емкость аккумулятора составляет 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки 150 Вт.
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