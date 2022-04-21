OnePlus Ace дебютирует с процессором Dimensity 8100 Max

Сегодня OnePlus открыла новую страницу в истории, выпустив новый смартфон OnePlus Ace. Первый в своем роде в новой серии, OnePlus Ace был анонсирован в Китае с немного модифицированным чипсетом Dimensity 8100 Max, экраном AMOLED с частотой 120 Гц и невероятно быстрой зарядкой 150 Вт, что дает вам 50% заряда за 5 минут.

OnePlus Ace предлагает несколько необычных конструктивных особенностей телефона OnePlus. Он имеет отверстие по центру для своей 16-мегапиксельной селфи-камеры — впервые для бренда, поскольку прошлые телефоны OnePlus полагались на вырезы в углу. Нет слайдера оповещений, который был основным продуктом бренда с момента его создания. Дисплей AMOLED имеет диагональ 6,7 дюйма с разрешением FHD+, а также вышеупомянутую частоту обновления 120 Гц. На задней панели есть основная камера на 50 МП с OIS, к которой присоединяются сверхширокоугольная камера на 8 МП и макрокамера на 2 МП.

Смартфон работает на процессоре от MediaTek Dimenisty 8100 Max в паре с 8/12 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ памяти. OnePlus не рассказала какие отличия версия Max имеет по сравнению с обычным Dimensity 8100, кроме улучшенных возможностей искусственного интеллекта.

Телефон оснащен двухэлементной батареей емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой SuperVOOC мощностью 150 Вт. OnePlus внедрила несколько мер по защите аккумулятора, которые регулируют нагрев, и утверждает, что телефон должен сохранять более 80% емкости аккумулятора после 1600 циклов полной зарядки. Смартфон работает на Android 12 с оболчной ColorOS 12.1. OnePlus Ace будет доступен в черном и синем цветах.