OnePlus Buds 2 Pro официально отправились в продажу

Вчера компания OnePlus официально представила смартфон Ace 3 и вместе с этим представила новые беспроводные наушники под названием Buds 3. Этот новый аудиоаксессуар построен на двойном драйвере и обладает активным шумоподавлением до 49 дБ — это почти соизмеримо с работающим двигателем вертолёта. Наушники Buds 3 выглядят очень похоже на Buds 2 Pro, но они немного более глянцевые, плюс внутри конструкции компания OnePlus использовала ту же двойную систему драйверов, что и в Pro-версии наушников, что должно обеспечить качественное звучание в наушниках более доступного уровня. Шумоподавление представлено несколькими режимами: 10 дБ и 20 дБ – промежуточные варианты перед максимальным шумоподавлением в 49 дБ.

Также есть интеллектуальный режим, который автоматически распознаёт окружающую среду и подстраивает уровни активного шумоподавления под сценарии использования. И, конечно же, данные наушники оснащены резиновыми насадками, чтобы помочь в изоляции от шума на пассивном уровне. Ещё у наушников Buds 3 есть сенсорная зона на внешней стороне корпуса, на которой расположены элементы управления, плюс здесь присутствует конструкция, включающая три микрофона, и OnePlus заявила, что искусственный интеллект помогает снизить шум во время звонков за счёт фирменных алгоритмов. Сами наушники имеют сертификацию IP55 и они очень лёгкие (каждый наушник весит всего 4,8 грамма). Ëмкость аккумулятора наушников составляет 58 мАч, а у чехла — 520 мАч.
Наушники Honor Earbuds X6 оценили в 42 доллара …
Компания Honor пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Honor Earbuds X6, которая появится в …
Представлены необычные наушники Huawei FreeClip…
Компания Huawei представила полностью беспроводные наушники FreeClip, которые выделяются своим дизайном и…
Google научилась превращать наушники в сердечный монитор…
Вчера компания Google опубликовала крайне занимательную исследовательскую статью, в которой рассказываетс…
Недорогие беспроводные наушники. Обзор SVEN AP-B630MV…
Сегодня детально изучим беспроводные наушники SVEN AP-B630MV, которые можно эксплуатировать с носимыми ус…
Беспроводные наушники с ENC и мягкими амбушюрами. Обзор A4Te…
В центре внимания сегодня беспроводные наушники A4Tech Fstyler BH220 с двухканальным стереозвуком без иск…
Представлены наушники Nokia Clarity Earbuds 2+…
Компания HMD Global пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Nokia Clarity Earbuds 2+, котора…
Наушники Vivo TWS Air 2 оценили в 19 долларов …
Компания Vivo представила доступные беспроводные наушники TWS Air 2, которые оценены в 19 долларов. Новин…
Недорогие беспроводные наушники на каждый день. Обзор HONOR …
Сегодня рассмотрим недорогие беспроводные наушники HONOR CHOICE Earbuds X5 Lite с 10 мм динамиками, выпол…
Обзор HUAWEI FreeBuds 5. TWS-наушники с шумоподавлением нового форматаОбзор HUAWEI FreeBuds 5. TWS-наушники с шумоподавлением нового формата
Недорогие беспроводные наушники. Обзор SVEN AP-B650MVНедорогие беспроводные наушники. Обзор SVEN AP-B650MV
Обзор A4Tech Bloody MC750. Игровые наушники с активным шумоподавлениемОбзор A4Tech Bloody MC750. Игровые наушники с активным шумоподавлением
Обзор SUUNTO WING. Беспроводные спортивные наушники со встроенным пауэрбанкомОбзор SUUNTO WING. Беспроводные спортивные наушники со встроенным пауэрбанком
Недорогие беспроводные наушники. Обзор SVEN AP-B630MVНедорогие беспроводные наушники. Обзор SVEN AP-B630MV

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor