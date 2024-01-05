OnePlus Buds 2 Pro официально отправились в продажу

Вчера компания OnePlus официально представила смартфон Ace 3 и вместе с этим представила новые беспроводные наушники под названием Buds 3. Этот новый аудиоаксессуар построен на двойном драйвере и обладает активным шумоподавлением до 49 дБ — это почти соизмеримо с работающим двигателем вертолёта. Наушники Buds 3 выглядят очень похоже на Buds 2 Pro, но они немного более глянцевые, плюс внутри конструкции компания OnePlus использовала ту же двойную систему драйверов, что и в Pro-версии наушников, что должно обеспечить качественное звучание в наушниках более доступного уровня. Шумоподавление представлено несколькими режимами: 10 дБ и 20 дБ – промежуточные варианты перед максимальным шумоподавлением в 49 дБ.

Также есть интеллектуальный режим, который автоматически распознаёт окружающую среду и подстраивает уровни активного шумоподавления под сценарии использования. И, конечно же, данные наушники оснащены резиновыми насадками, чтобы помочь в изоляции от шума на пассивном уровне. Ещё у наушников Buds 3 есть сенсорная зона на внешней стороне корпуса, на которой расположены элементы управления, плюс здесь присутствует конструкция, включающая три микрофона, и OnePlus заявила, что искусственный интеллект помогает снизить шум во время звонков за счёт фирменных алгоритмов. Сами наушники имеют сертификацию IP55 и они очень лёгкие (каждый наушник весит всего 4,8 грамма). Ëмкость аккумулятора наушников составляет 58 мАч, а у чехла — 520 мАч.