OnePlus Buds Pro Special Edition имеет блестящую серебристую окраску под названием «Мифрил».

На презентации OnePlus 10 Pro в Китае бренд также анонсировал специальную версию OnePlus Buds Pro. Новый вариант флагманских беспроводных наушников от компании поставляется в серебристом цвете, который официально называется «Мифрил».

Для тех, кто не знает, мифрил — это вымышленный металл, найденный во вселенной Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец». Этот металл напоминает серебро, однако считается, что он прочнее и легче стали. Кроме нового цвета, OnePlus Buds Pro Special Edition не приносит ничего нового.

Говоря о функциях, OnePlus Buds Pro оснащен 11-мм драйверами, возможностью подключения Bluetooth 5.2 и 3 микрофонами с функцией ANC (активное шумоподавление). Наушники имеют класс защиты IP55 от брызг и оснащены аккумулятором емкостью 37 мАч каждый, обеспечивающим до 7 часов воспроизведения музыки без ANC.
Комментарии и отзывы OnePlus Buds Pro Special Edition
Razer представляет беспроводные гарнитуры Kaira и Kaira Pro …
Razer представляет беспроводные гарнитуры Kaira и Kaira Pro
Беспроводные наушники Sony WFXB700L…
Беспроводные наушники Sony WFXB700LSony представил новую пару беспроводных наушников Sony WFXB700L. …
Беспроводные наушники Realme Buds Q2…
Беспроводные наушники Realme Buds Q2Сегодня Realme выпустила новые беспроводные наушники Realme Buds Q2. Они поставляются с поддержкой ENC (…
Обзор HARPER HB-527. Беспроводные наушники с ENC…
Обзор HARPER HB-527. Беспроводные наушники с ENCТестируемые сегодня наушники HARPER HB-527 поддерживают технологию ENC, уменьшающую фоновый шум при перед…
Meizu представляет проводные наушники Lifeme LP21C со встрое…
Meizu представляет проводные наушники Lifeme LP21C со встроеMeizu представила проводные наушники Lifeme LP21C со встроенным цифро-аналоговым преобразователем. …
Philips представляет беспроводные наушники для осенней погод…
Philips представляет беспроводные наушники для осенней погодPhilips представила новую линейку беспроводных влагостойких TWS наушников. Всего в эту линейку входит …
Technics представила беспроводные наушники с шумоподавлением…
Technics представила беспроводные наушники с шумоподавлениемКомпания Technics представила новые беспроводные накладные наушники EAH-A800 с шумоподавлением. …
Беспроводные наушники Baseus W11 оценены в $36…
Беспроводные наушники Baseus W11 оценены в $36Бренд Baseus пополнил ассортимент беспроводных наушников моделью W11, которая, среди прочего, может похва…
Обзор Huawei FreeBuds 4i. Эталонные беспроводные наушники с ANC до 8000 рублейОбзор Huawei FreeBuds 4i. Эталонные беспроводные наушники с ANC до 8000 рублей
Обзор ZONE 51 ECLIPSE. Игровые наушники с 7.1 звукомОбзор ZONE 51 ECLIPSE. Игровые наушники с 7.1 звуком
Обзор SVEN AP-B545MV. Беспроводные накладные наушникиОбзор SVEN AP-B545MV. Беспроводные накладные наушники
Обзор Razer Hammerhead True Wireless (2021). Беспроводные игровые наушники с ANCОбзор Razer Hammerhead True Wireless (2021). Беспроводные игровые наушники с ANC
Обзор Lenovo QT83. Недорогие беспроводные наушники в стиле AirPodsОбзор Lenovo QT83. Недорогие беспроводные наушники в стиле AirPods
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor