OnePlus Buds Pro Special Edition имеет блестящую серебристую окраску под названием «Мифрил».

Для тех, кто не знает, мифрил — это вымышленный металл, найденный во вселенной Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец». Этот металл напоминает серебро, однако считается, что он прочнее и легче стали. Кроме нового цвета, OnePlus Buds Pro Special Edition не приносит ничего нового.
Говоря о функциях, OnePlus Buds Pro оснащен 11-мм драйверами, возможностью подключения Bluetooth 5.2 и 3 микрофонами с функцией ANC (активное шумоподавление). Наушники имеют класс защиты IP55 от брызг и оснащены аккумулятором емкостью 37 мАч каждый, обеспечивающим до 7 часов воспроизведения музыки без ANC.