OnePlus Buds Pro получит функцию двойного подключения

Владельцы OnePlus Buds Pro, у нас для вас отличные новости — вы получаете удобную новую функцию под названием «Двойное подключение» для ваших TWS-наушников! В настоящее время OnePlus выпускает свежее обновление, которое позволит подключаться к двум устройствам одновременно. Информация поступает прямо с форумов сообщества OnePlus, где пост сотрудника компании сообщает хорошие новости. Он также указывает номер версии обновления — 531.531.410. Стоит отметить, что обновление выкатывается волнами, так что не волнуйтесь, если вы все еще не видите его сами. В ближайшие дни апдейт должен стать доступным для всех.

Когда вы, наконец, получите обновление, вы увидите в описании только функцию двойного подключения. После установки оно должно появиться в настройках наушников вашего устройства OnePlus. После включения ваши OnePlus Buds Pro смогут одновременно подключаться к двум устройствам через Bluetooth. Это позволит вам легко переключаться между телефоном и ноутбуком, например, без необходимости повторного подключения от одного к другому. Это функция, которую легко недооценить и игнорировать, но как только она у вас появится, вы заметите, насколько она может быть удобной. В случаях, когда вы хотите использовать OnePlus Buds Pro с продуктом, который не производится компанией, вам придется загрузить и установить приложение HeyMelody, чтобы использовать двойное соединение. Это не так удобно, но хоть какое-то разнообразие в использовании.