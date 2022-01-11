OnePlus Buds Pro получит функцию двойного подключения

Когда вы, наконец, получите обновление, вы увидите в описании только функцию двойного подключения. После установки оно должно появиться в настройках наушников вашего устройства OnePlus. После включения ваши OnePlus Buds Pro смогут одновременно подключаться к двум устройствам через Bluetooth. Это позволит вам легко переключаться между телефоном и ноутбуком, например, без необходимости повторного подключения от одного к другому. Это функция, которую легко недооценить и игнорировать, но как только она у вас появится, вы заметите, насколько она может быть удобной. В случаях, когда вы хотите использовать OnePlus Buds Pro с продуктом, который не производится компанией, вам придется загрузить и установить приложение HeyMelody, чтобы использовать двойное соединение. Это не так удобно, но хоть какое-то разнообразие в использовании.