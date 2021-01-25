OnePlus Buds Z Steven Harrington Edition вышли в Индии

В прошлом месяце OnePlus анонсировала наушники OnePlus Buds Z Steven Harrington Edition, которые поступили в продажу на глобальном мировом рынке 24 декабря 2020 года. Теперь наушники были запущены на индийском рынке. Изюминкой OnePlus Buds Z Steven Harrington Edition является то, что модель выпускается в двухцветном варианте с фиолетовым и мятным цветом, а также поставляется в соответствующем зарядном футляре. Также наушники украшены граффити в фирменном стиле Стина Харрингтона с фирменными узорами и надписями. Помимо дизайна, все остальное остается таким же, как у оригинальных беспроводных наушников OnePlus Buds Z. Стоимость в Индии составляет 50 долларов, ожидаем новинку на других рынках, чтобы обсудить преимущество по сравнению с другими дизайнерскими решениями.