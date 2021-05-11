OnePlus Bullets Wireless Z Bass Edition в черном цвете

В октябре прошлого года OnePlus анонсировала наушники Bullets Wireless Z Bass Edition. Пара наушников Bluetooth с шейным ободом была представлена в двух цветах — Reverb Red и Bass Blue, теперь доступна новая цветовая гамма. Новый цвет называется Bold Black, и в нем красные провода варианта Reverb Red заменяются черным. Удивительно, но кнопки на встроенном пульте красные, как и на двух других цветовых вариантах. Если вы заинтересованы в покупке этого нового цветового варианта, придется немного подождать, пока устройство появится в продаже за пределами Индии — там сейчас наушники стоят 27 долларов, как и два других цветовых варианта. Информации о релизе на других рынках пока что нет, так что придется подождать, пока устройство официально представят.