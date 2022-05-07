OnePlus Nord 2T получит SoC Dimensity 1300

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне OnePlus Nord 2T, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 1300 с графикой Arm Mali-G77 MC9 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, 128 и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт, 6,43-дюймовый Fluid AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, селфи-камеру на 32 Мп, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, подэкранный дактилоскоп, поддержку Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth 5.2, стереофонические динамики и предустановленную оболочку OxygenOS 12.1 на базе Android 12. Ориентировочная цена базовой версии составляет 400 долларов.