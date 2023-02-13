OnePlus Nord 3 получит 100-Вт зарядку

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне среднего уровня OnePlus Nord 3, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие однокристальной системы MediaTek Dimensity 8200 или Dimensity 8100 Max, сдвоенную основную камеру с главным модулем на основе 50-Мп датчика изображения и оптической стабилизацией изображения, а также 8-Мп сверхширикоугольным модулем, селфи-камеры на 32 Мп, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт и батареей ёмкостью 4500 или 5000 мАч. Ориентировочная цена и дата презентации по-прежнему не раскрываются.

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