OnePlus Nord 4 оценили в 500 евро

Компания OnePlus представила смартфон среднего уровня OnePlus Nord 4, который оценен на глобальном рынке в 500 и 550 евро за конфигурации с 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка также оснащается изогнутым 6,74-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2772:1240 точек, переменной кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 2150 нит и частотой ШИМ-регулировки 2160 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-600 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, системой охлаждения с испарительной камерой, ОЗУ стандарта LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 100-Вт проводной быстрой зарядки, предустановленной ОС Android 14 с прошивкой OxygenOS 14 и четырьмя номерными обновлениями в будущем, модемом 5G, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, модулем NFC и цельнометаллическим корпусом из авиационного алюминия.

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