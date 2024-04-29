OnePlus Nord 4 протестировали в Geekbench

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования смартфона OnePlus Nord 4, выход которого ожидается в ближайшее время. Бенчмарк подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной Qualcomm Snapdragon 7+ Gen с тактовой частотой до 2,61 ГГц и графическим адаптером Adreno 644, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 14. Аппарат набрал 1875 и 4934 балла в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Ранее сообщалось, что OnePlus Nord 4 оснастят аккумулятором ёмкостью 5430 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт.