OnePlus Nord 6 получит аккумулятор на 9000 мАч

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OnePlus Ace 6 Turbo, который еще не был представлен официально. На международный рынок аппарат может выйти под названием OnePlus Nord 6. Итак, устройству приписывают наличие батареи ёмкостью 9000 мАч, 4-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 825, OLED-дисплея с разрешением 1,5К и частотой обновления 144 или 165 Гц. Остальные параметры пока не раскрываются. Напомним, что Digital Chat Station ранее точно раскрыл параметры таких смартфонов, как Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также Realme GT 7 Pro.