OnePlus Nord 6 получит аккумулятор на 9000 мАч

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне OnePlus Ace 6 Turbo, который еще не был представлен официально. На международный рынок аппарат может выйти под названием OnePlus Nord 6. Итак, устройству приписывают наличие батареи ёмкостью 9000 мАч, 4-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим ускорителем Adreno 825, OLED-дисплея с разрешением 1,5К и частотой обновления 144 или 165 Гц. Остальные параметры пока не раскрываются. Напомним, что Digital Chat Station ранее точно раскрыл параметры таких смартфонов, как Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также Realme GT 7 Pro.

Официально: HONOR 500 получит батарею на 8000 мАч…
Компания HONOR подтвердила, что смартфоны HONOR 500 и HONOR 500 Pro получат аккумуляторы ёмкостью 8000 мА…
Объявлена дата выхода iQOO Neo 11…
Компания iQOO объявила, что официальная презентация смартфона Neo 11 состоится 30 октября в Китае. Произв…
Xiaomi 17 вышел в версии на 16/1024 ГБ памяти…
Компания Xiaomi выпустила на китайский рынок новую конфигурацию флагманского смартфона Xiaomi 17, которая…
iPhone Air получил модемы C1X и N1…
Apple сделала сильный ход, когда представила iPhone Air — вместо привычного модема C1, знакомого по iPhon…
Представлен смартфон Bigme HiBreak S с E ink-экраном…
Компания Bigme пополнила ассортимент смартфонов моделью HiBreak S с дисплеем E Ink, который выйдет в цвет…
Фотонабор OPPO Find X9 показали на фото …
Компания OPPO опубликовала фотографии фотонабора для флагманских смартфонов серии Find X9. В комплект спе…
Vivo представила стильный смартфон X300 Pro…
Компания Vivo представила свои новые флагманские смартфоны X300 и X300 Pro, которые теперь как никогда бл…
Realme 16 Pro получит 200-Мп камеру …
В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились подробности о смартфоне Realme 16 Pro, который еще…
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor