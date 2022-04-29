OnePlus Nord Buds — самые дешевые наушники от компании

Первые наушники под маркой Nord уже здесь и они являются самыми дешевыми наушниками TWS от компании — их рекомендованная производителем розничная цена составляет 30 долларов. Раньше OnePlus Buds Z были самыми дешевыми по цене 40 долларов.

OnePlus Nord Buds оснащены 12,4-мм драйверами и поддерживают Dolby Atmos. В сопутствующем приложении вы сможете выбрать один из нескольких пресетов Sound Master EQ (включая пользовательский) для настройки звука.

OnePlus Nord Buds могут воспроизводить музыку в течение 7 часов без перерыва, а чехол для переноски доводит общее время прослушивания до 30 часов. OnePlus — компания, которая любит быструю зарядку, и OnePlus Nord Buds не исключение: 10-минутное пополнение заряда обеспечивает 5 часов воспроизведения.

Наушники используют Bluetooth 5.2 и имеют режим Pro Gamer, который снижает задержку до 94 мс. Однако поддержка аудиокодеков ограничена и включает только SBC и AAC. С другой стороны, они также поддерживают быстрое сопряжение при использовании телефона OnePlus или других телефонов Android (с помощью приложения HeyMelody). ANC нет, но есть 2 микрофона на каждом наушнике, которые используются для воспроизведения чистого звука во время разговора.

Nord Buds доступны в цветах Black Slate и White Marble. Каждый наушник весит 4,82 г и имеет аккумулятор емкостью 41 мАч, а также степень защиты IP55. Кейс для переноски имеет аккумулятор емкостью 480 мАч и поддерживает зарядку через USB-C.