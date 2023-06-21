OnePlus Nord CE 3 получит 12 ГБ ОЗУ

Сетевой инсайдер Stufflistings поделился подробностями о смартфоне OnePlus Nord CE 3, который еще не был представлен официально. Итак, устройству с приписывают наличие 6,7-дюймового AMOLED-экрана с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 950 нит, однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 782G, 12 ГБ оперативной памяти, аккумулятора ёмкостью 5000 мАч, поддержки проводной зарядки мощностью 80 Вт, модуля NFC, ИК-датчика, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп(датчик изображения Sony IMX890 и оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, а также предустановленной операционной системы Android 13 с фирменной оболочкой OxygenOS 13.1.