OnePlus Nord CE 3 получит крупный экран

В сети появились подробности о смартфоне OnePlus Nord CE 3, который еще не был представлен официально. Устройству приписывают наличие 6,72-дюймового AMOLED-дисплея с частотой обновления изображения 120 Гц, 6-нанометровой 8-ядерной однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 782G, тройной тыльной камеры с главным модулем на основе 50-Мп датчика изображения IMX890, селфи-камеры разрешением 16 Мп, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки проводной зарядки мощностью 80 Вт, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти. Дата выхода и ориентировочная цена смартфона пока не раскрываются.