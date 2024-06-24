OnePlus Nord CE4 Lite оценен в 240 долларов

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью Nord CE4 Lite, которая обойдется на дебютном индийском рынке в 240 и 275 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 6,67-дюймовым OLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью до 2100 нит и разрешением 2400:1080 точек, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695, ОЗУ стандарта LPDDR4x, встроенной памятью UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация) и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 5500 мАч, поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки, модемом 5G, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, стереодинамиками, защитой от пыли и брызг в соответствии со степенью IP54, а также предустановленной прошивкой OxygenOS 14 на основе ОС Android 14.

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