OnePlus Nord CE4 получит две расцветки

Компания OnePlus опубликовала новые тизеры, раскрывающие особенности еще не представленного официально смартфона Nord CE4. Итак, аппарат оснастят 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой до 2,65 ГГц, графическим адаптером Adreno 720 и модемом для мобильных сетей 5G, сдвоенной тыльной камерой с кольцевой вспышкой и съемкой в RAW HDR, AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, подэкранным дактилоскопом и технологией Aqua Touch, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, а также серой и зеленой расцветками. Последняя отличается текстурированной задней панелью. Официальная презентация смартфона состоится уже завтра, 1 апреля.