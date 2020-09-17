OnePlus Nord N10 5G выйдет с новыми камерами

Вокруг смартфона OnePlus Nord N10 5G ходит довольно много интересной информации, но, к сожалению, почти всегда это просто слухи, которые никак не подтверждены производителем. Теперь появилась информация о том, что смартфон все же выйдет на территории Америки в ближайшее время, он действительно будет работать с сотовыми сетями пятого поколения и при этом отлично справится с фотографией, так как камера у него будет установлена совершенно новая. Это хорошие новости для тех, кто хотел получить относительно доступное устройство данного производителя. Правда, сам производитель пока что стоимость смартфоне не оглашает, а значит, придется подождать официальной информации по этому поводу. Ждем полноценного анонса пока что.