OnePlus Nord N10 получит обновление ОС Android 11

Смартфон OnePlus Nord N10 начал получать обновление операционной системы Android 11. Напомним, что гаджет был выпущен в прошлом году с Android 10. Обновление выпущено под номером сборки BE2025_17_210623. Патч содержит не только все новые функции Android 11, но и патч безопасности для Android от июня 2021 года. Обновление принесет улучшенный дизайн пользовательского интерфейса, оптимизацию системных приложений, исправления и многое другое.

Обновление развертывается поэтапно. Стоит отметить, что OnePlus Nord N10 не получит Android 12.