OnePlus Nord N100 имеет частоту обновления 90 Гц

OnePlus Nord N100 является самым дешевым OnePlus смартфоном в истории китайского производителя. Телефон, который стоит 179 евро в Европе и имеет среди своих функций перфорированный дисплей HD+.

OnePlus Nord N100 имеет частоту обновления 90 Гц. OnePlus гордится качеством дисплеев своих телефонов и удобством, которое пользователи получают при их использовании. Тем не менее, Nord N100 - это бюджетный смартфон, на самом деле переименованный в OPPO A53, и его характеристики начального уровня не обеспечивают работу с жидкостным дисплеем.

Владельцы смартфонов смогут переключаться между частотой обновления 60 Гц и частотой обновления 90 Гц. Nord N100 уже доступен для покупки в Европе. Он имеет 6,52-дюймовый ЖК-дисплей, процессор Snapdragon 460, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ расширяемой памяти, тройные задние камеры, стереодинамики, аудиоразъем и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.
Комментарии и отзывы OnePlus Nord N100
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