OnePlus Nord N100 получил третье обновление системы в течение месяца

OnePlus анонсировала OnePlus Nord N100 вместе с OnePlus Nord N10 5G 26 октября. С момента выпуска смартфона прошло меньше двух недель, но устройство уже получает третье системное обновление в виде OxygenOS 10.5.3.

Всего через два дня после начала продаж телефона, компания начала получать второе обновление системы OxygenOS 10.5.2. Теперь, чуть больше недели спустя, он получает третье обновление в виде OxygenOS 10.5.3. Как и первые два обновления, новое также содержит исправления, улучшения и оптимизации для различных вещей.

Официальный журнал изменений OnePlus Nord N100 OxygenOS 10.5.3:

  • Оптимизированная стабильность системы в режиме ожидания.
  • Оптимизирована совместимость сторонних приложений.
  • Исправлены известные проблемы и повышена стабильность системы.
  • Повышена стабильность соединения мобильной сети.
  • Недавно добавлена ​​поддержка большего количества операторских сетей.
Комментарии и отзывы OnePlus Nord N100
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