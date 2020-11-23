OnePlus Nord N100 получил третье обновление системы в течение месяца

OnePlus анонсировала OnePlus Nord N100 вместе с OnePlus Nord N10 5G 26 октября. С момента выпуска смартфона прошло меньше двух недель, но устройство уже получает третье системное обновление в виде OxygenOS 10.5.3.

Всего через два дня после начала продаж телефона, компания начала получать второе обновление системы OxygenOS 10.5.2. Теперь, чуть больше недели спустя, он получает третье обновление в виде OxygenOS 10.5.3. Как и первые два обновления, новое также содержит исправления, улучшения и оптимизации для различных вещей.

Официальный журнал изменений OnePlus Nord N100 OxygenOS 10.5.3: