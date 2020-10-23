OnePlus Nord N100 получит дисплей с разрешением HD+

Сетевые источники поделились подробностями о недорогих смартфонах OnePlus Nord N100 и Nord N10, которые будут представлены уже 26 октября. Итак, старшей модели Nord N10 прочат восьмиядерную платформу Snapdragon 690 с поддержкой сотовых сетей 5G, 6,49-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, батарею ёмкостью 4300 мАч и квадрокамеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Что до Nord N100, то ему прочат чипсет Snapdragon 460, 6,52-дюймовый экран с разрешением HD+, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 5000 мАч и тройную основную камеру с модулями разрешением 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп.

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