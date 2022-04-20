OnePlus Nord N20 5G оценен в 280 долларов

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов недорогой моделью Nord N20 5G, которая работает под управлением фирменной оболочки OxygenOS на базе ОС Android 12. Новинку также оснастили восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 695 с частотой до 2,2 ГГц, графикой Adreno 619 и модемом Snapdragon X51 5G для сотовых сетей пятого поколения, 6,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 60 Гц, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, поддержкой Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.1, модулем NFC, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт.