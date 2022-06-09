OnePlus Nord N20 SE получит экран c разрешением HD+

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о доступном смартфоне OnePlus Nord N20 SE, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат восьмиядерную платформу MediaTek Helio G35 с частотой до 2,3 ГГц, графикой IMG PowerVR GE8320 GPU и модемом 4G/LTE, 6,57-дюймовый экран с разрешением HD+, сдвоенную тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 13 Мп, до 8 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и предустановленную операционную систему Android 12. Ориентировочная цена смартфона составляет 190 долларов.