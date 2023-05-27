OnePlus Nord N30 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне OnePlus Nord N30, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 695, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 13. Аппарат набрал в бенчмарке 888 баллов в одноядерном и 2076 баллов в многоядерном тестированиях соответственно. тестах соответственно.

По предварительным данным, аппарат также получит тройную основную камеру с модулями разрешением 108 Мп (датчик Samsung ISOCELL HM6), 2 Мп и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 67 Вт и 6,72-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и яркостью 680 кд/кв.м.