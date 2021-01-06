OnePlus Nord OxygenOS Open Beta 1 включает Android 11

Первое бета версия обновления Android 11 для OnePlus Nord не только знакомит пользователей смартфонов с Android 11, но и предлагает массу новых функций благодаря OxygenOS 11.
Новая сборка содержит новые визуальные эффекты пользовательского интерфейса и оптимизацию для стабильности некоторых сторонних приложений. Кроме того, обновление добавляет 10 новых стилей часов Always-on Display. Также предоставляется функция Canvas, которая позволяет пользователям применять любое изображение в качестве обоев Always-on Display.
Ещё обновление наконец-то, добавляет горячую клавишу для темного режима вместе с поддержкой планирования. Кроме того, он предлагает недавно переработанную полку с виджетом погоды с анимационными эффектами. И последнее, но не менее важное: сборка также включает новое приложение OnePlus Gallery с поддержкой функции истории и более высокой скоростью загрузки.