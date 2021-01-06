OnePlus Nord OxygenOS Open Beta 1 включает Android 11

Не так давно компания OnePlus пообещала выпустить OxygenOS Open Beta 1 для OnePlus Nord. Теперь обновление доступно для загрузки в сообществе OnePlus. Заинтересованные пользователи устройства могут установить это обновление без потери данных, но им все равно рекомендуется сделать резервную копию.

Первое бета версия обновления Android 11 для OnePlus Nord не только знакомит пользователей смартфонов с Android 11, но и предлагает массу новых функций благодаря OxygenOS 11.

Новая сборка содержит новые визуальные эффекты пользовательского интерфейса и оптимизацию для стабильности некоторых сторонних приложений. Кроме того, обновление добавляет 10 новых стилей часов Always-on Display. Также предоставляется функция Canvas, которая позволяет пользователям применять любое изображение в качестве обоев Always-on Display.

Ещё обновление наконец-то, добавляет горячую клавишу для темного режима вместе с поддержкой планирования. Кроме того, он предлагает недавно переработанную полку с виджетом погоды с анимационными эффектами. И последнее, но не менее важное: сборка также включает новое приложение OnePlus Gallery с поддержкой функции истории и более высокой скоростью загрузки.
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