OnePlus Nord SE специальная версия смартфона OG OnePlus Nord

Согласно слухам в сети, OnePlus Nord SE - это просто специальная версия OG OnePlus Nord . Точнее, OnePlus разработает его в сотрудничестве с дизайнером Джошуа Видесом.

Джошуа Видесом - художник-график, популярный в создании предметов повседневного обихода в монохромных рисованных иллюстрациях. OnePlus Nord SE будет иметь только эстетические изменения, такие как обновленная задняя панель и пользовательские обои, согласно слухам. Nord SE будет оснащен 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем, процессором Snapdragon 765G, четырьмя задними камерами, батареей емкостью 4115 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт.
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