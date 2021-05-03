OnePlus Nord получает обновление OxygenOS Open Beta 5

Компания OnePlus представила обновление OxygenOS Open Beta 5 для смартфона OnePlus Nord.

прошивка OxygenOS Open Beta 5 содержит только исправления, а также некоторые улучшения.

Последняя бета-версия обновления для OnePlus Nord содержит исправления для общих ошибок, неправильного отображения при копировании файлов в OTG, неправильного отображения предварительного просмотра в режиме штатива Nightscape, зависания приложения камеры при установке фотографии профиля в приложении "Контакты", пропадание кадров при видеозаписи и ненормальное отображение предварительного просмотра в 0,6-кратном сверхшироком разрешении 1080P при 60 кадрах в секунду. Также обновление содержит улучшения для обнаружения беспроводных сетей и скорости Wi-Fi-соединения.

Обновление OxygenOS Open Beta 5 для OnePlus Nord выпускается партиями. Он должен быть доступен для всех пользователей предыдущей бета-версии в ближайшие дни.