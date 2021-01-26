OnePlus Nord получил бета-версию обновления OxygenOS Open Beta 2

Второе бета-версия обновления OnePlus Nord не содержит новых функций. Вместо этого оно фокусируется на оптимизации и устранении проблем, с которыми столкнулись пользователи в предыдущей сборке.
Журнал изменений OxygenOS Open Beta 2 для OnePlus Nord
Система:
- Оптимизирован интерфейс калькулятора.
- Оптимизировано положение и анимация некоторых значков на экране блокировки.
- Оптимизировано фоновое управление WhatsApp, чтобы получать более своевременные сообщения
- Исправлена проблема, из-за которой значок батареи не отображался после поворота устройства из альбомной ориентации в портретную.
- Исправлена проблема с небольшой вероятностью, когда аудиотюнер Dirac мог не регулировать звуковой эффект.
- Исправлена небольшая вероятность того, что будильник не может быть установлен.
Сообщение
- Исправлена ошибка, из-за которой пузыри в Messenger не всплывали.
Камера
- Исправлена проблема с гистограммой и горизонтальной опорной линией выключения по умолчанию
- Исправлена проблема с миганием значка эффекта глубины при съемке в портретном режиме.
Сеть
- Исправлена ошибка, из-за которой SIM 2 нельзя было установить в качестве карты по умолчанию.