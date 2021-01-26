OnePlus Nord получил бета-версию обновления OxygenOS Open Beta 2

Компания OnePlus выпустила OxygenOS Open Beta 2 для своего смартфона OnePlus Nord с множеством исправлений и оптимизаций.

Журнал изменений OxygenOS Open Beta 2 для OnePlus Nord

Система:

Оптимизирован интерфейс калькулятора.

Оптимизировано положение и анимация некоторых значков на экране блокировки.

Оптимизировано фоновое управление WhatsApp, чтобы получать более своевременные сообщения

Исправлена ​​проблема, из-за которой значок батареи не отображался после поворота устройства из альбомной ориентации в портретную.

Исправлена ​​проблема с небольшой вероятностью, когда аудиотюнер Dirac мог не регулировать звуковой эффект.

Исправлена ​​небольшая вероятность того, что будильник не может быть установлен.

Сообщение

Исправлена ​​ошибка, из-за которой пузыри в Messenger не всплывали.

Камера

Исправлена ​​проблема с гистограммой и горизонтальной опорной линией выключения по умолчанию

Исправлена ​​проблема с миганием значка эффекта глубины при съемке в портретном режиме.

Сеть

Исправлена ​​ошибка, из-за которой SIM 2 нельзя было установить в качестве карты по умолчанию.

Второе бета-версия обновления OnePlus Nord не содержит новых функций. Вместо этого оно фокусируется на оптимизации и устранении проблем, с которыми столкнулись пользователи в предыдущей сборке.