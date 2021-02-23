OnePlus Nord получил крупный патч

OnePlus готовится выпустить долгожданное обновление OxygenOS 11 на базе Android 11 для OnePlus Nord. Стоит напомнить, что смартфон получает сборки OxygenOS 11 Open Beta с прошлого месяца. В преддверии стабильного выпуска Android 11 компания сейчас выкатывает новое стабильное обновление с номером сборки OxygenOS 10.5.11 по всему миру. Обновление OxygenOS 10.5.11 для OnePlus Nord не приносит никаких новых функций — оно только увеличивает уровень безопасности до января 2021 года. Кроме того, говорят, что он улучшает стабильность системы. Ожидать чего-то кардинального не стоит, так как производитель просто делает свое устройство более производительным, стабильным и надежным, но новые функции если и введут, то гораздо позже.

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