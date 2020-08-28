OnePlus Nord выйдет в Китае

В последнее время крупные производители смартфонов стали всё чаще выходить на рынок Индии, так как это позволяет достаточно быстро набрать аудиторию и продать ей качественные гаджеты за разумные деньги. Но стоит понимать, что вместе с этим производители достаточно активно работают и над китайским рынком, ведь даже с санкциями здесь огромная аудитория пользователей, которые хотят себе качественный гаджет за разумные деньги. И теперь на рынке Китая выходит смартфон OnePlus Nord, который будет обладать целым рядом преимуществ по сравнению с другими устройствами на этом же рынке. Например, гаджет может похвастаться стильным дизайном корпуса, что весьма полезно на самом деле. Стоимость для китайского рынка пока что не называется, но мы подождем.