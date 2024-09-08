OnePlus Open 2 получит тонкий корпус

В сети появились подробности о складном смартфоне OnePlus Open 2, релиз которого ожидается в начале следующего года. Утверждается, что толщина устройства в сложенном состоянии составит всего 9 мм. Сейчас рекорд в 9,2 мм принадлежит Honor Magic V3. Смартфон также оснастят улучшенной в сравнении с первым поколении защитой от воды, физическим переключателем режимов звука, 50-Мп тыльной камерой с перископным модулем, дисплеем с разрешением 2K+ и топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Напомним, что первое поколение OnePlus Open характеризуется корпусом c толщиной 5,8 мм и 11,7 мм в разложенном и сложенном виде соответственно, 7,8-дюймовым гибким OLED-дисплеем LTPO с разрешением 2440:2268 пикселей, частотой обновления 120 Гц, соотношением сторон 6:5,6, пиковой яркостью 2800 нит, 6,31-дюймовым наружным OLED-экраном с разрешение 2484:1116 пикселей, той же яркостью и кадровой частотой, а также керамическим стеклом, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп (Sony LYT-T808), 48 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископный модуль), а также сдвоенной селфи-камерой на 32 Мп и 20 Мп.
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