Смартфон Vivo Y51 Pro 5G оценили в 270 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y51 Pro 5G, которая основана на 4-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 7360 Turbo с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G615 MP2.

Новинка также характеризуется 6,75-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1570:720 точек, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1250 нит и сертификацией TÜV Rheinland Low Blue Light о защите зрения от вредного синего света, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, батареей ёмкостью 7200 мАч, поддержкой 44-Вт стереодинамиками, боковым дактилоскопом, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, прочностью по стандарту MIL-STD-810H и предустановленной ОС Android 16 с прошивкой OriginOS 6. Цена базовой версии с 8/128 ГБ памяти на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 270 долларов.
