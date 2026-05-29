OnePlus Turbo 6X и Turbo 6X Pro получат разные экраны

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах OnePlus Turbo 6X и Turbo 6X Pro, которые еще не были представлены официально. Утверждается, что базовую модель оснастят 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем с кадровой частотой 144 Гц, а вот Turbo 6X Pro сможет похвастаться OLED-экраном с разрешением 1,5K. Остальные параметры смартфонов пока не раскрываются.

Напомним, что выпущенный в начале года OnePlus Turbo 6 характеризуется 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, аккумулятором ёмкостью 9000 мАч, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 165 Гц, разрешением 2772:1272 точки и частотой регулировки ШИМ 3840 Гц, 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.1, поддержкой 80-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, защитой от пыли и воды по стандарту IP69K, 50-Мп основной камерой с оптической стабилизацией, 16-Мп селфи-камерой и корпусом толщиной 8,5 мм и массой 217 граммов.
Apple заставляет артистов помечать ИИ-музыку…
Apple обратилась к артистам и звукозаписывающим лейблам на своей стриминговой платформе Apple Music с про…
Камерофон Vivo X300 Ultra оценили в 160 тысяч рублей …
Компания Vivo дала старт российским продажам флагманского камерофона X300 Ultra, который стоит 160 тысяч …
Huawei Mate 90 Pro Max получит перископ с 10-кратным зумом …
Авторитетный инсайдер Smart Pikachu поделился подробностями о флагманском смартфоне Huawei Mate 90 Pro Ma…
HONOR X70 Refresh Edition оценили в 245 долларов …
Компания HONOR объявила о выпуске новой версии смартфона X70, которая получила название Refresh Edition. …
Смартфон Lava Bold 2 5G оценили в 140 долларов …
Компания Lava пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Bold 2 5G, которая базируется на 6-наном…
Samsung Galaxy S26 FE протестировали в бенчмарке …
В базе данных бенчмарка Geekbench были обнаружены результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy S26 FE…
Продажи iPhone вновь бьют рекорды…
Выручка компании Apple от продаж iPhone выросла на 22% и достигла 57 миллиардов долларов за последние мес…
Redmi K90 Ultra получит процессор Dimensity 9500 …
В базе данных китайского регулятора 3C обнаружились новые подробности о смартфоне Redmi K90 Ultra, которы…
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работыОбзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем работы
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.Обзор iQOO Z11x: смартфон для тех, кто устал жить у розетки.
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor