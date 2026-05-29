OnePlus Turbo 6X и Turbo 6X Pro получат разные экраны

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах OnePlus Turbo 6X и Turbo 6X Pro, которые еще не были представлены официально. Утверждается, что базовую модель оснастят 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем с кадровой частотой 144 Гц, а вот Turbo 6X Pro сможет похвастаться OLED-экраном с разрешением 1,5K. Остальные параметры смартфонов пока не раскрываются.

Напомним, что выпущенный в начале года OnePlus Turbo 6 характеризуется 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, аккумулятором ёмкостью 9000 мАч, 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 165 Гц, разрешением 2772:1272 точки и частотой регулировки ШИМ 3840 Гц, 12 или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.1, поддержкой 80-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, защитой от пыли и воды по стандарту IP69K, 50-Мп основной камерой с оптической стабилизацией, 16-Мп селфи-камерой и корпусом толщиной 8,5 мм и массой 217 граммов.