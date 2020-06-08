OnePlus Z готовится к релизу

Инсайдеры сообщили довольно интересную информацию о том, что смартфон OnePlus Z, о котором длительное время говорили на просторах интернета, уже готовится к полноценному официальному анонсу. Дело в том, что гаджет будет обладать достаточно простым железом, так что продавать его будут по доступной цене. Вероятно, как говорит сам инсайдер, стоимость смартфона составит 330 долларов, что действительно очень и очень привлекательно на фоне того, что практически любой смартфон на рынке не может похвастаться стоимостью ниже 400 долларов при наличии хотя бы более-менее достойного железа. Вероятно, производитель именно этим и планирует привлекать внимание потенциальных покупателей. Вопрос только в цене для России и СНГ.