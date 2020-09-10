OnePlus будет снимать в 8К

На просторах интернета появилась достаточно интересная информация о том, что смартфоны OnePlus в ближайшем будущем будут снимать видео в разрешении 8К. Правда, эта функция будет доступна лишь на последних моделях компании, да и у видео будет ограничение по длине, но в целом это достаточно хорошие новости, так как пользователь получит достаточно приличный набор бонусов от съемки видео в таком высоком разрешении. Например, можно будет кадрировать картинку или запускать контент на телевизорах нового поколения. Вопрос только в весе такого контента, ведь под видео в разрешении 8К нужно много пространства на накопителе смартфона. Вероятно, вскоре эта информация станет официальной и тогда можно будет говорить более подробно о новом бонусе.