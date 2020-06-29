OnePlus готовит бюджетный смартфон OnePlus Nord

OnePlus Nord станет первым бюджетным смартфоном компании после модели OnePlus X. Согласно данным от AndroidCentral, смартфон OnePlus Nord будет иметь двойную камеру на передней панели. Двойная камера будет иметь 32 МП датчик, а также 8 МП широкоугольную камеру. Производительность в приложениях и играх обеспечит мобильный процессор Snapdragon 765G. Дисплей с AMOLED-панелью и 90 Гц. Компания планирует вначале выпустить смартфон на рынке Европы и Индии. Смартфон OnePlus Nord оценен в 299 долларов и составит конкуренцию устройствам Pixel 4a и iPhone SE.

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